元阪神で侍ジャパン投手コーチの能見篤史氏（４６）が９日、ＮＰＢ新人研修会で講師を務めた。講演後には取材に応じ、古巣・阪神のドラ１・立石の活躍に太鼓判を押した。立石について問われた能見氏の口からよどみなく賛辞があふれ出た。「タイガースの中ではいないタイプ。将来のクリーンアップを任される選手であるのは間違いないと思う」と確信に満ちた表情で話し、「今の阪神には選手を育てられる環境が整ってるので、いい