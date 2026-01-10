ジェニファー・ローレンス（35歳）が、ベッドシーンの撮影は「よく知らない相手」との方がやりやすいと語った。アカデミー賞受賞歴のあるジェニファーにとって、友人や長年の共演者よりも、むしろ初対面に近い相手の方が気まずさが少ないという。ニューヨークの92NYで登壇した際、ロバート・パティンソンと共演した最新作「Die My Love」の話題から、「ロブとはお互い知らなかったから、逆に楽だったのよ」と説明。「『ハンガー・