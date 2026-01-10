育成４年目右腕・三浦大輝投手（２５）が９日、アストロズへの入団が決まった今井達也投手（２７）が背負った「４８」継承へ並々ならぬ覚悟を明かした。中京大から２２年育成ドラフト３位で西武に入団。今井とは毎年１月の自主トレだけでなく、昨年１１月のポスティング容認後も常に２人で練習し、８日に今井がベルーナＤを訪れた際は連絡を受けロッカー整理を手伝うほどの間柄。今井も「一番長い時間（一緒に）いる。ここまで