ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が９日、鹿児島・天城町で自主トレを公開した。福岡移転後初のパ・リーグ３連覇に向け、課題克服に着手していることを明かした。２５年は腰や左かかと痛で７５試合の出場にとどまった。速球を打つと、ファウルが多いというデータが算出された。「ポイントが前でも後ろでも打てる打ち方。幅を持って対応できるように練習からやっている」。１５０キロ超えの速球を攻略するため、球界屈指の