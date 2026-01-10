阪神・大山悠輔内野手（３１）が９日、ＤｅＮＡに移籍したデュプランティエ攻略に意欲を示した。サンテレビの「熱血！タイガース党」の出演前に取材対応し、「相手が先発で来たのであれば、しっかり攻略するだけ。いいピッチャーであることに間違いはない」と、元同僚との対決へ静かに闘志を燃やした。同じ１９９４年生まれの２人は会話をする機会も多く、「チームが変わって寂しい気持ちはある」と複雑な心中を吐露したが、「