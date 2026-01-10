気象台は、午前4時51分に、なだれ注意報を小松市、白山市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】石川県・小松市、白山市に発表（雪崩注意報） 10日04:51時点石川県では、強風や高波に注意してください。加賀では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■小松市□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■白山市□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意