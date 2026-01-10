[1.9 ブンデスリーガ第16節](コメルツバンク・アレーナ)※28:30開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 40 カウア・サントスDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 13 ラスムス・クリステンセンMF 6 オスカー・ホイルンドMF 7 アンスガー・クナウフMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 20 堂安律MF 21 ナサニエル・ブラウンMF 42 ジャン・ウズンFW 11 Y. Ebnoutalib控えGK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 5 オーレル・