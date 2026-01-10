【6R】長年A級上位で活躍した旭啓介が今期、無念の降班。初日予選は同県後輩の中秀平マーク。いったん、浜田翔平に割り込まれたものの、中に付け直し、返す刀で差し切り健在ぶりをアピールした。「浜田君が自力だし外を外すと思ってた。付け直せて良かった」すかさず追い上げず、会心の内容とはいかないまでも直線で新人の中を捉えるなどまだまだ元気だ。準決で再度、中と連係できるのは旭にとっても好都合。与古田龍門マ