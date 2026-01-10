ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th山口シネマ杯」が、9日に開幕した。きょう10日の2日目、注目は12Rだ。なお、今節からミッドナイトの12R発売締め切り時刻が22時30分となっている。深川が機力を整えて、しっかりと逃げる。気配のいい中嶋はカド自在に仕掛けて接近。佐竹は2コース差しで連に食い込むか。野中は舟足に上積みが欲しい。中嶋次第では表の浮上も。＜1＞深川真二安定板がついてチルト0も乗