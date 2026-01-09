原因不明の皮膚炎になり、どんどん悪化する肌のせいで人に会うのも怖くなっていた私。そこへ久しぶりに会ったママ友からの心ないひと言に傷つくものの、あることをきっかけにまさかの展開になったのでした。予想外すぎるエピソードを紹介します。 原因不明の皮膚炎