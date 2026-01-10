静岡県島田市の神社でさい銭を盗んだ疑いで市内に住む無職の男（73）が1月10日、逮捕されました。 10日、窃盗の疑いで逮捕されたのは島田市中溝町に住む無職の男（73）です。 警察によりますと、男は1月5日午前8時頃、島田市大井町にある大井神社で拝殿のさい銭箱から現金1000円を盗んだ疑いがもたれています。 男は年末年始にかけて大井神社でさい銭狙いの窃盗を繰り返していたとみられ、その様子が防犯カメラに映っていたり、