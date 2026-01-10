気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町八雲、八雲町熊石、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、今金町、せたな町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町などに発表（雪崩注意報） 10日04:10時点渡島、檜山地方では、強風や竜巻などの激しい突風、急な強い