気象台は、午前4時6分に、なだれ注意報を津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町などに発表（雪崩注意報） 10日04:06時点北部では、10日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■津山市□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■真庭市□なだれ注意報【発表】10日