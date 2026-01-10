王毅外交部長は1月8日、エチオピアのアディスアベバにあるアフリカ連合（AU）本部で、AU委員会のマハムード・アリ・ユスフ委員長と中国-AU第9回戦略対話を行いました。王部長は、「今年は中国とアフリカの外交関係樹立70周年であり、中国の外交部長が新年最初の外遊先にアフリカ訪問を選んだのは36年連続になる。この外交上の伝統は、中国の対アフリカ政策の安定性を示すとともに、発展途上国の団結を表している」と強調しました。