歌手の近藤真彦（61）が9日、千葉・幕張メッセで開催中の東京オートサロンに参加。かつてCMに出演したことがあり、昨年購入した初代「日産マーチ」をお披露目した。車両を日産自動車大学校の学生たちにレストアしてもらい、「ピカピカだね」と喜んだ。イベント前には本紙などの取材に応じ、旧ジャニーズ事務所時代に後輩だった嵐が今年で活動終了することについて言及。「長く活躍してきたグループの灯が消えていくのは寂しい