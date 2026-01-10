女優の上白石萌音（27）と川栄李奈（30）が韓国・ソウルにある芸術の殿堂・オペラハウスでダブル主演する舞台「千と千尋の神隠し」の初日公演をそれぞれ無事に終えた。両日とも2000席が満席。カーテンコールではスタンディングオベーションで盛り上がっていた。7日に初日を迎えた上白石はソウルでの初公演を終え「お客様がとっても集中して楽しんで、愛してくださっているのを感じて、すごくうれしかったです」と笑顔。「その