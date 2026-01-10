歌手近藤真彦（61）が9日、千葉・幕張メッセで開幕した東京オートサロンの日産ブースで「マッチのマーチがあなたの街にリターンマッチ」プロジェクトの発表イベントに出席した。1982年（昭57）に発売され、近藤がCM出演した初代マーチを近藤が入手。日本全国に5校ある日産自動車大学の生徒たちがレストアしてよみがえらせた。「赤い初代マーチを見つけて買ったんだけど、ギアがオートマチックだった。僕はマニュアルが好きなので、