筆者の話です。掃除が苦手で気持ちまで乱れていた私は、思い切って家事代行を頼んでみました。そこで予想外の『心の軽さ』を知ることになり──。 散らかる部屋 仕事が続くと、部屋はすぐにカオスになっていきます。乾燥が終わった洗濯物はかごに入り、服は必要な時だけそこから引っ張り出す状態でした。「片付けなきゃ」と思うほど手が止まり、気持ちばかりが焦ります。 帰宅しても落ち着かず、休日も視界に入るたび心がざわ