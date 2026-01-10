舞台「千と千尋の神隠し」の韓国・ソウル公演（芸術の殿堂オペラハウス）が７日に千尋役・上白石萌音で、８日に千尋役・川栄李奈で初日を迎えた。英国・ロンドン、中国・上海に続く海外公演。７、８の両日、会場は２０００席が満席に。若い観客が多く、各場面でリアクションが大きく、カーテンコールではスタンディングオベーションの大熱狂となった。上白石は韓国語で「本日はお越しいただき、ありがとうございます。ソウルで