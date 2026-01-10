歌手の近藤真彦（６１）が９日、千葉市の幕張メッセで行われた自動車イベント「東京オートサロン２０２６」に出席した。かつてＣＭに出演した日産車「マーチ」の初代モデルを、整備士を育成する日産自動車大学校の学生の手を借りて復元。会場でのお披露目に立ち会った。「ＣＭのおかげで、どこへ行っても『マッチのマーチ』と今も言われる。マニュアルの赤いマーチに乗るのが夢だった。レースをやってたご褒美だと思ってます」