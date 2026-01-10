NY株式9日（NY時間13:15）（日本時間03:15） ダウ平均49482.03（+215.92+0.44%） ナスダック23643.51（+163.49+0.70%） CME日経平均先物53670（大証終比：+1590+2.97%） 欧州株式9日終値 英FT100 10124.60（+79.91+0.80%） 独DAX 25261.64（+134.18+0.53%） 仏CAC40 8362.09（+118.62+1.44%） 米国債利回り 2年債 3.534（+0.046） 10年債 4.173（+0.006） 30年債 4.82