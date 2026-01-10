中東のイランでは経済悪化への抗議デモが拡大し、人権団体によると少なくとも51人が死亡しました。こうした中、最高指導者のハメネイ師はデモ隊に断固とした対応を取る方針を表明しました。8日夜に首都テヘランで撮影されたとされる映像では路上に多くの人々が集まり、車などが燃える様子も映し出されています。イランでは経済悪化への抗議デモがイラン各地に広がっていて、治安当局との衝突も相次いでいます。ノルウェーに拠点を