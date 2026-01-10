アメリカのトランプ政権が各国に課した「相互関税」などの合法性を争う裁判で、連邦最高裁判所は9日、判決を下しませんでした。この裁判はトランプ政権が各国に課した「相互関税」や、合成麻薬フェンタニルの流入を理由とした中国などへの追加関税について、合法性が争われたものです。1審と2審では、大統領の権限を越えているとして、違法との判断が出されています。訴訟をめぐり、連邦最高裁判所では9日にも判決が下される可能性