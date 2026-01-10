（NY時間11:42）（日本時間01:42） フェラーリ＜RACE＞379.06（+8.21+2.21%） フェラーリ＜RACE＞のバリュエーションは当面弱含みで推移する公算が大きいと、アナリストは指摘。同社のバリュエーションは、昨年２月末近くに２０２６年の予想ベース株価収益率（ＰＥＲ）が４６．３倍のピークを付けた後、現在は３２．５倍まで縮小している。 同アナリストは、２月に公表される