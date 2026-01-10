（NY時間11:47）（日本時間01:47） オン＜ONON＞49.28（-1.35-2.67%） オン＜ONON＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を従来の５５ドルから４７ドルに引き下げた。米州における卸売受注の成長が２０２６年度に減速し始め、欧州でも近い将来に同様の動きになる可能性が高いと指摘している。 「同社の戦略はこれまで考えていたほど機能していない」とコメント。また、若年層への訴求力が想