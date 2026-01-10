10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万3650円と急騰。日経平均株価の現物終値5万1939.89円に対しては1710.11円高。出来高は1万9832枚となっている。 TOPIX先物期近は3610ポイントと前日比82.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は95.89ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5