9日の外国為替市場で円安が進み、一時1ドル＝158円台をつけました。去年1月以来、およそ1年ぶりの円安水準です。一部で、「高市首相が衆院解散を検討」と報じられたことを受け、積極財政路線が加速するとの見方が広がり、円を売る動きが強まりました。また、アメリカで雇用統計が発表され失業率が改善したことから、アメリカでの利下げ観測が後退し、ドルに買いが入りました。一方、トランプ関税が適法かどうかアメリカの最高裁が