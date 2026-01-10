きょうの為替市場は全体的にドル高の動きが見られる中、ユーロドルは一時１．１６ドル台前半まで下落する場面も見られた。専らドルの材料がユーロドルを動かしているが、この日の米雇用統計でＦＲＢの早期利下げ期待が完全に後退していることから、ユーロドルも戻り売りが優勢となっている模様。 きょうの下げで１００日線を下放れる展開が見られ、目先は１．１５７５ドル付近に来ている２００日線が意識