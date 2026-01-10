山梨県上野原市で発生した「扇山」の山林火災で、消防などは火の不始末が原因だった可能性もあるとみて調べています。9日は自衛隊も加わりヘリによる放水が行われましたが、鎮圧には至らず、消火活動は午後5時前に終了しました。消防によりますと、これまでにおよそ16haの山林を焼失し、一部の火は集落まで50mほどに迫っています。一方、出火直後の8日昼前、火元とみられる登山道沿いで撮影された写真からは、ほこらの隣に積み上げ