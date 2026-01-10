大リーグは8日（日本時間9日）、年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する締め切りを迎え、23年WBCで侍ジャパンの世界一に貢献したヌートバーがカージナルスと年俸535万ドル（約8億4000万円）で合意した。昨季終了後に両かかとの手術を受けた影響で3月の第6回WBC出場は厳しく、開幕に間に合うかも不透明な状況になっている。一方、昨季2年連続でサイ・ヤング賞に輝き、動向が注目されていたタイガースの左腕スク