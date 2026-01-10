農林水産省によりますと、先月29日から今月4日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は4416円となりました。史上最高値となった2週間前の価格を79円上回り、過去最高値を更新しました。8日に発表された指標では3か月後のコメの価格について「安くなる」との見通しが強まっていましたが、本格的に価格が下がるのはいつなのか、不透明な状況です。