国民民主党の玉木代表は9日、BSフジの「プライムニュース」に出演し、赤字国債を発行するための特例公債法について、「1年ごとに議会の承認を得る仕組みに戻すことも一案だ」と述べた。特例公債法は赤字国債を発行するための法律で、現在は、成立してから5年間、赤字国債の発行が可能になる。これについて玉木氏は、「（新年度）予算（案）には我々の政策が入っているので積極的に協力する」とした上で、「特例公債法もセットでや