東京・大田区で会社社長の男性が殺害された事件で、警視庁はこの会社の営業部長の男を逮捕しました。逮捕された山中正裕容疑者（45）は7日ごろ、大田区のマンションで会社社長の河嶋明宏さん（44）の首などを刃物で刺して殺害した疑いが持たれています。山中容疑者は河嶋さんの会社の営業部長を務めていて、高校時代の同級生とみられています。調べに対し「刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認して