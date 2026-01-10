プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん」 「レンコンのゴマサラダ」 「水菜とワカメのみそ汁」 の全3品。 ボリューム満点のメインに、レンコンや水菜など食感が面白い野菜を組み合わせて。良く噛んで食べましょう。【主菜】一番簡単！豚肉の焼き 野菜たっぷりでご飯すすむ by金丸 利恵さん ©Eレシピ 調理時間：3