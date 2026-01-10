山梨県で起きた山火事は、山道の中腹にあるほこら付近が火元とみられることがわかりました。8日午前、山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、現在も鎮火のめどはたっていません。対策本部は9日夜、出火原因はわかっていないものの、山道の中腹あたりにあるほこら付近が火元とみられることを明らかにしました。また、9カ所以上に飛び火したとみられ、これまでに約16ヘクタールが焼け、一時、山のふもとの住宅の敷