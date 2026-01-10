ロシアは9日、新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を再び使用し、ウクライナを攻撃したと発表しました。大統領公邸への攻撃に対する報復だとしています。ロイター通信によりますと、ロシアは、新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」でウクライナを攻撃しました。オレシュニクの発射は2度目で、ロシア側は9日、大統領公邸への攻撃に対する報復だとしています。ウクライナ側は、公邸への攻撃を否定しています。オレシュニ