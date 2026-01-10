アメリカ労働省は2025年12月の雇用統計を発表し、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は前の月から5万人増加し、市場が予想していた7万人程度を下回りました。年間で見た場合、就業者数は58万4000人の増加でコロナ禍の2020年以来の水準でした。一方、失業率は4.4％に低下しました。