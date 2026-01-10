J2新潟のFW谷口海斗（30）が、メルボルンV（オーストラリア）に移籍することが9日、分かった。新潟は昨年12月31日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱したと発表していた。谷口は18年に当時J3の盛岡からプロキャリアをスタート。21年から新潟に加入し、24年にはJ1で10ゴールを挙げてリーグでは日本人初となるJ1〜J3で2桁得点を達成。昨季は28試合に出場して2得点だった。