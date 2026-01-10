アメリカの去年12月の雇用統計が発表され、就業者数は前の月から5万人増加しましたが、市場予想を下回りました。アメリカ労働省が9日に発表した去年12月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は、前の月から5万人の増加となりました。ただ、最大でおよそ7万人の増加を見込んでいた市場予想は下回りました。失業率は前の月から0.1ポイント改善し、4.4パーセントでした。また、ニューヨーク・タイムズは、2025年