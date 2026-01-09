SANKYOは、パチンコホールとともにパチンコ市場を盛り上げ、ファンにより一層楽しんでもらい、これによりパチンコファン層の拡大を図ることを目的として、パチンコ機の一部機種における新価格方針と、新プロジェクト「KUGITAMA(クギタマ)」による低価格レンタルプランを導入することを決定した。○1. パチンコ機の新価格方針「SANKYO YELL(エール) プライス」同社は、パチンコホールの設備投資負担を軽減しつつ、ファンに多様な遊