ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関９ｔｈ山口シネマ杯」が９日に開幕した。谷口丞（２２＝滋賀）は初日３Ｒ、４号艇も深川真二の前づけで５コース発進。１Ｍまくり差して首位争いに参戦。道中は２番手も３周１Ｍでやや流れ、上野俊樹に逆転を許した。結果は３着だが、今後に期待を抱かせる好内容だった。７０号機は「足は普通。ペラは回転を止めたらターン系が重くなったので、さらに叩いた。試運転ではタ