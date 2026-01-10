東京・大田区で会社代表の男性が殺害された事件で逮捕された部下の男について、捜査本部が置かれている大森警察署から中継です。山中容疑者は、警察署から身柄を移されました。山中容疑者はダウンを着て、捜査員に連れられ、うつむくことなく前を向いて、カメラの方に目を向ける様子もありました。車に乗ったあとも前を向いて、表情は落ち着いた様子でした。警視庁によりますと、殺人の疑いで逮捕されたのは、山中正裕容疑者（45）