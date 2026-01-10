アメリカのトランプ大統領は7日、ニューヨーク・タイムズのインタビューで、アメリカ軍によるベネズエラ攻撃は「現実の脅威への対応」で中国による台湾侵攻の前例にはならないとの認識を示しました。またトランプ氏は、自身のベネズエラに対する見方は習近平氏の台湾に対する見方とは全く異なるとした上で、台湾侵攻の可能性については「私が大統領の間はないだろう」と述べました。