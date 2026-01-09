アミューズメント事業、フィットネス事業、フェンシング事業、温浴事業などを展開するNEXUSグループでは、TVアニメ『前橋ウィッチーズ』と温浴事業である「天然温泉 湯楽部」とのコラボレーション企画を実施。入口には等身大パネルを設置し、作品の世界観を存分に楽しむことができる。TVアニメ『前橋ウィッチーズ』は、5人の魔女見習い女子高生が歌と魔法で人々の悩みを解決していく青春ストーリー。放送終了後も地域連携イベント