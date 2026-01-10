天皇陛下が今年の大相撲初場所を観戦されると、宮内庁が発表しました。天皇陛下は今月18日、東京・墨田区の両国国技館を訪ね、大相撲初場所（8日目）を観戦されます。「天覧相撲」は、2020年の初場所（14日目）以来6年ぶりで、令和に入ってからは2回目です。国技館での「天覧相撲」は、昭和には40回、平成には23回行われたということです。陛下は、皇太子時代からご一家でたびたび相撲を観戦されていて、長女・愛子さまは幼少期か