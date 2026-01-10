ボートレース蒲郡の「スポーツ報知杯争奪第１７回ビクトリーカップ」は１０日、３日間の予選が終了。準優勝戦に進出する１８選手が決定した。沼田大都（２９＝広島）は３日目、１Ｒでは５コースからまくり差して２着。６Ｒは２コースから強気に握るも、１号艇・岡瀬正人の抵抗を受けて４着。１５位で予選をクリアした。「足はいいですね。後半は差した方が良かったけど、スタート全速で行ってのぞいていたので…。伸びがいい