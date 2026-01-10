立派な葉つきの大根が出回るこの時期。捨ててしまわれがちな大根の葉ですが、じつは栄養満点の優秀食材。葉が新鮮なうちに、さっと作れる副菜に活用するのがおすすめです。今回は、刻んでさっと炒めるだけのナムルをご紹介。ほろ苦い大根の葉に塩昆布のうまみが合わさり、ご飯がいくらでも食べられるおいしさですよ！大根の葉の栄養素って？じつは葉の部分は緑黄色野菜に属し、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンK、葉酸などを豊富