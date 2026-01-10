（NY時間10:02）（日本時間00:02） インテル＜INTC＞44.79（+3.68+8.96%） インテル＜INTC＞が上昇。トランプ大統領が同社のタンＣＥＯとの面会後にＳＮＳで称賛したことが好感されている。トランプ大統領は自身のＳＮＳへの投稿で、インテルにおける進展を称え、連邦政府が同社株の最大１０％を取得する計画が昨年浮上して以降、株価は７０％超上昇していると述べた。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美