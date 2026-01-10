先ほどから円安が強まっており、ドル円は１５８円台を付けている。高市首相が衆院解散を検討していると読売新聞が伝えたことで、円安の動きが強まっている模様。 報道によると、高市首相は２３日に召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散し、投開票は２月上中旬に実施される公算が大きいという。 ドル円は１年ぶりの高値水準まで上昇し、強い上値抵抗となっている１５８円台を試す展開となっているが、選挙となれ