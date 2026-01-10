アメリカ・トランプ政権の「相互関税」などの合法性が問われた訴訟で、連邦最高裁が9日には判決を下さないと報道されました。ロイター通信と経済専門チャンネルのCNBCが相次いで伝えました。訴訟をめぐっては9日に判決が下される可能性が伝えられていました。